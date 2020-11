Bra si gemella con Betlemme: via libera al patto di fratellanza con la città della Cisgiordania

Guarda a Betlemme, in Cisgiordania, capitale dell’omonimo Governatorato nella giurisdizione dell'Autorità Nazionale Palestinese e soprattutto città che secondo le religioni di derivazione biblica viene indicata come luogo di nascita di Gesù, il nuovo gemellaggio che la Città di Bra si accinge a stringere dopo quelli da tempo avviati con la svizzera Spreitenbach, la tedesca Weil der Stadt, l’argentina Corral de Bustos e l’italiana San Sosti, e dopo i patti di amicizia che legano la realtà cuneese a quella umbra di Gualdo Tadino, alla contea cinese di Yongchang e alla realtà francese di Saint Pons.



Già approvato dalla municipalità palestinese, il gemellaggio verrà ora formalizzato anche dal Consiglio comunale braidese, che ha posto in punto in programma per la seduta in programma lunedì 3 novembre.



Un via libera che – nell’attesa di poter celebrare in presenza l’importante momento, non appena superata l’emergenza sanitaria –, arriva a un anno esatto dal primo passo di un cammino caratterizzato da mesi di costanti contatti, che hanno visto impegnarsi in prima persona l’ex consigliere comunale Lino Ferrero, ora delegato ai Gemellaggi, e la consigliera Marina Isu, delegata alla Scuola di Pace.



"Fu proprio nell’ambito degli incontri della Scuola di Pace – ricorda il sindaco Gianni Fogliato – che un anno fa Bra ospitò una delegazione proveniente dalla città palestinese, invitata a un incontro dedicato alla presentazione di un progetto di cooperazione per la coltivazione della vite e la produzione di vino nei territori della Palestina, promosso dall’Ispettoria del Medio Oriente dei Salesiani e dal gruppo di volontari Visa. Fu un momento molto partecipato, cui presenziarono anche diversi nostri produttori vinicoli. Un’occasione che diede il via a un percorso di amicizia che, grazie al lavoro dei due consiglieri e alla collaborazione prestata in questa direzione dai Salesiani, darà ora vita a un legame più stretto e partecipato tra le nostre città".



"Per noi si tratta di un onore grandissimo – prosegue il primo cittadino – e di una nuova esperienza dalla quale ci attendiamo prospettive importanti non solo in termini di collegamenti economici, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l’esperienza intrapresa ormai trent’anni fa con la Scuola di Pace. Un nuovo impegno a cercare di crescere nella consapevolezza che ognuno di noi può essere attore e portatore di uno spirito di fratellanza tra i popoli. Un grazie doveroso va quindi a Marina Isu e Lino Ferrero, oltre che ai volontari salesiani, che hanno reso possibile questo traguardo".



Betlemme si trova a circa 10 chilometri a sud di Gerusalemme, in un agglomerato urbano che comprende anche le cittadine di Beit Jala e Beit Sahour. Secondo l’ultimo censimento svolto nel 2007 contava poco più di 25mila abitanti, con circa 6.700 unità abitative e 5.200 famiglie. Analoga indagine svolta dieci anni prima dal Palestinian Central Bureau of Statistics aveva contato 21.670 abitanti, inclusi 6.570 rifugiati palestinesi residenti nei campi profughi Dheisheh e Aida. I suoi abitanti sono quasi tutti cristiani di varie Chiese, la metà circa cattolici di rito latino. Compresa nella zona passata sotto l’amministrazione militare israeliana in seguito alla guerra del giugno 1967, dal 1995 è sotto giurisdizione palestinese.

Bra suggellò il suo primo rapporto di gemellaggio con la svizzera Spreitenbach, alla fine degli Anni Ottanta, su iniziativa dell’allora sindaco Piero Cravero e dell’amico svizzero Aldo Steiger. Il patto con la cittadina del cantone di Argovia, di lingua tedesca, abitata da circa 11mila persone, venne sottoscritto il 21 ottobre 1988. Due anni fa, nel 2018, le celebrazioni del primo trentennale.