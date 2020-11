Confesercenti: arrivano i contributi per il settore del commercio su aree pubbliche. Ecco l’elenco dei beneficiari

“Arrivano buone notizie per il settore del commercio su aree pubbliche: il così detto “Ristori-bis” ha rideterminato, aumentandole di un ulteriore 50 per cento, le percentuali per gelaterie e pasticcerie ambulanti con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale individuate da ordinanze del Ministero della Salute come “zone arancioni” o “zone rosse””.

A renderlo noto è Nadia Dal Bono - direttore generale di Confesercenti provincia di Cuneo -, riferendosi a chi ha diritto al contributo perché operatori commerciali appartenenti al settore economico individuato dal codice ATECO 561041, che hanno diritto ad ottenere un contributo a fondo perduto in quanto interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

“Un’ottima notizia che arriva in un momento di grande sofferenza per il mondo degli ambulanti, spesso dimenticati a loro stessi - sottolinea il direttore generale Confesercenti Cuneo -. Le attività aventi diritto al contributo sono quelle di gelateria, pasticceria per un 150 per cento e ristorazione ambulante per un 200 per cento. Inoltre ricordo che per sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, il “decreto ristori-bis” ha riconosciuto un contributo a fondo perduto anche a favore dei soggetti aventi partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020”.

Ecco l’elenco delle attività aventi diritto al contributo al 200 per cento: Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici

Commercio al dettaglio ambulante di carne

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca

Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio

Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso

Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi direttamente alla sede di Confesercenti Cuneo, in via Vittorio Amedeo Secondo, 6. Telefono: 0171601765 e-mail: info@confesercenti.cn.it