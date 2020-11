Cuneo, incuria nel giardino dedicato a Duilio Del Prete: "Il ricordo di un grande attore merita più considerazione"

il giardino di viale Angeli intitolato al grande attore cuneese Duilio Del Prete merita più considerazione e meno trascuratezza da parte dell’amministrazione comunale. Che figura facciamo con chi viene a visitare la nostra bella città e il nostro viale con alberi quasi secolari e poi osserva tale degrado in un’area dedicata alla memoria di una delle figure più prestigiose della cultura cuneese del Novecento? Per quale motivo chi governa la città si concentra solo sui progetti del Piano Periferie e non pensa anche ad aree meno faraoniche ma ugualmente significative della città? Non sarebbe una soluzione valida proporre agli abitanti del quartiere, tramite il contributo dei medesimi comitati, un patto civico al fine di un affido condiviso di tale giardino, in modo che possa rifiorire e fare onore alla memoria di Duilio come merita?