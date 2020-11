Dalla digitalizzazione alla mobilità leggera: tanti i progetti del Recovery Plan per la provincia di Cuneo

Martedì si è svolto un incontro online dell’Associazione Insieme con i protagonisti del Recovery Plan per la Provincia di Cuneo che a giorni andrà in approvazione al Consiglio Provinciale.

Sulla piattaforma sono intervenuti i presidenti Federico Borgna e Giandomenico Genta, rappresentanti dei due enti, Provincia da una parte e Fondazione CRC dall’altra, che hanno dato forma al Piano che verrà presentato al Governo.

Un connubio tra due mondi, pubblico e privato, che hanno unito le energie per perseguire linee di sviluppo ed iniziative condivise per la Granda.

Il progetto è stato illustrato dal dott. Roberto Daneo di WePlan, che ha redatto il documento programmatico con l’ausilio di una cabina di regia formata da esponenti del territorio, tra cui Marcello Cavallo che ha moderato l’incontro.

Sono molteplici le aree tematiche affrontate, citandone alcune: la digitalizzazione, l’innovazione per il tessuto industriale, il comparto agro-alimentare, lo sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni locali, energie alternative, infrastrutture, mobilità leggera, sanità…

Un piano strategico, studiato inizialmente per i Fondi Europei 2021-2027, che a seguito dell’emergenza Covid si è convertito, ben adattandosi, alle progettualità per le risorse del Recovery Fund, che consente di attingere ad un bacino di fondi economici molto più ampio (per la Provincia di Cuneo verranno presentate iniziative per circa 2 miliardi di Euro, su 191 che sono stati assegnati all’Italia). Una volta presentato a Roma, in base a quanto verrà assegnato, si potranno portare avanti molte azioni sul nostro territorio che, oltre alle difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, sta sopportando anche le conseguenze dell’alluvione di poco più di un mese fa.