Fossano, tutte le ragioni del no: perché la minoranza non ha votato a favore delle ultime modifiche nel consiglio comunale

Nell’ultimo consiglio comunale della città di Fossano, tenutosi in data 9 novembre, è stato sottolineato da tutti i membri del consiglio comunale che in questo periodo difficile è il momento di mettere da parte le dispute politiche e di lavorare unitamente per la città.



Alla prima votazione sul documento unico di programmazione i consiglieri Crosetti, Paglialonga, Serra e Cortese si sono astenuti. Per quest’ultimo le ragioni sono da imputare alla presenza all’interno del DUP di fondi per il parco fluviale, che di per sé non sarebbe un problema, non fosse che va in contrapposizione con quanto espresso dal vice-sindaco.

Pellegrino infatti è sempre stato contrario all’instaurazione di un Ente parco, che raccoglierebbe più di 70km di fiume, dal momento in cui la governance dello stesso non risulterebbe chiara e non lascerebbe spazio decisionale alla città.



Per i consiglieri del PD invece il DUP risulterebbe essere manchevole di prospettive finanziarie sul medio periodo. Il consigliere Paglialonga ha espresso come il post-pandemia possa lasciare dietro di sè un quadro economico-sociale non facile, anche per gli enti territoriali comunali. A tal proposito, sostiene il consigliere, sarebbe opportuno rivedere le priorità del documento.



Per quanto riguarda invece il punto sul rilancio degli investimenti e le modifiche di adeguamento e misure di semplificazione al piano regolatore comunale vigente, sono state mosse puntualizzazioni in merito alla trasparenza amministrativa. Gli interventi dei consiglieri Serra e Paglialonga hanno voluto puntualizzare che, secondo il loro giudizio, alcune richieste di questa variante dovevano rientrare nella variante parziale e che queste modifiche sono rivolte più all’interesse del singolo piuttosto che della comunità.



Mosse inoltre perplessità da parte del consigliere del PD sull’operato di vigilanza delle opere e sulla trasparenza dei dati pubblicati. Per tale perplessità, più sul metodo che sul merito, i gruppi consiliari facenti capo al Partito Democratico e Fossano Insieme si sono astenuti.