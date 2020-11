La città di Dronero, pensando ai più piccoli, rinnova i suoi parchi gioco

“Siamo molto soddisfatti. Un lavoro di manutenzione ordinaria che eseguiamo annualmente, ma quest’anno abbiamo anche completamente rifatto quello di via Rocceré, come anche aggiustato dei giochi danneggiati nel parco di piazza Papa Giovanni XXIII. In tutti i parchi giochi, inoltre, è stato inserito un gioco usufruibile anche dai bambini con disabilità”. Queste le parole dell’assessore all’ambiente Giovanni Arnaudo.

Passando vicino ad un parco giochi difficilmente non diamo un’occhiata. Quanti ricordi, quanto in noi rimane intatto: una memoria che dietro ad un sorriso riaffiora. Riconosciuta la preziosità e l’importanza per il gioco dei più piccoli, il Comune di Dronero, oltre ai lavori di ordinaria manutenzione e resa in sicurezza secondo le normative vigenti, ha investito risorse economiche al fine di un rinnovo.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, è stata fatta al parco giochi della frazione di Pratavecchia (realizzato nuovo nel 2017) e al parco Lehel dove si trova la scuola primaria di piazza Marconi.

Ad essere rifatto interamente il parco giochi di via Rocceré, soltanto un dondolo rimane com’era prima (è stata però fatta l’ordinaria manutenzione e messa in sicurezza). Il parco giochi che si trova invece in piazza Papa Giovanni XXIII, oltre all’ordinaria manutenzione ed all’inserimento di nuovi giochi pensati dal Comune, ha necessitato di lavori aggiuntivi. Tempo fa il parco giochi aveva purtroppo fatto i conti con l’incuria di alcuni cittadini. Erano stati infatti danneggiati in modo importante lo scivolo e le altalene. Il Comune ha dovuto pertanto spendere ulteriori risorse economiche: i lavori per renderli nuovamente agibili si stanno ora ultimando.

All’entrata di tutti i parco giochi è stato posizionato un cartello informativo con le regole da seguire per evitare la diffusione del Covid-19. Si è pensato inoltre all’accessibilità, ad una reale normalità: è stato, infatti, inserito un gioco fruibile anche dai bimbi che hanno una disabilità. Si tratta di un simpatico dondolo a forma di asinello che permette una seduta ampia e sicura. Forse è stato scelto perché disponibile, forse per altri motivi, ma simbolo di quei due estremi, sapere ed ignoranza, con cui la disabilità si trova innegabilmente a fare i conti, quell’asinello è sicuramente un piccolo passo per una vera inclusione.

Per il 2021 sono previsti invece lavori di manutenzione e rifacimento al parco giochi di Dronero vicino allo stadio Filippo Drago ed a quello in frazione Tetti presso l’area attrezzata.