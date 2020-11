Montemale di Cuneo: scossa di terremoto di magnitudo 2.3

“L’ho avvertita ma non ho immediatamente capito che si trattava di una scossa di terremoto. Subito mi sembrava come un aereo a bassa quota, per il rumore forte e perché si è avvertito soltanto il boato ma non la terra tremare. Quello che mi ha fatto scattare il campanello d’allarme è stato il cane che dormiva sul balcone. Non si agita mai quando passa un aereo, questa volta invece si è agitato tantissimo e voleva entrare in casa, ho capito quindi che era successo qualcosa di strano. Ho saputo poi tramite un gruppo whatsapp che abbiamo con alcuni compaesani che si era trattato di un terremoto”.

Queste le parole raccolte come testimonianza da una degli abitanti di Montemale.