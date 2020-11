Sbarca online il progetto della Fondazione CRC "Conoscere la borsa"

Ha preso avvio anche per l’anno scolastico 2020-21, con una rinnovata formula online, il progetto Conoscere la borsa, l’iniziativa di educazione economica e finanziaria promossa in Italia dall’ACRI con il patrocinio del MIUR, giunta alla 16° edizione.

Il progetto, che si concluderà il prossimo 9 dicembre, è promosso in provincia di Cuneo da CRC Innova con il sostegno della Fondazione CRC e coinvolge quest’anno oltre 1200 studenti dalle classi IV e V di 16 istituti superiori in un virtual game in cui possono provare sul campo, attraverso una simulazione online, le loro abilità di investitori. In parallelo, la nuova edizione del progetto propone una serie di webinar in cui i ragazzi saranno guidati alla scoperta dei legami tra imprese, politica e mercato azionario. A fare loro da guida gli esperti dell’Agenzia di comunicazione e formazione scientifica TAXI 1729 che, con un approccio leggero e interattivo, stanno conducendo i partecipanti a verificare quanto il sapere economico sia centrale per le decisioni della vita di tutti i giorni.