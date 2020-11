Bra, 16enne investita in via Fratelli Rosselli: condotta a Verduno in codice giallo

Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo le 17 di oggi (giovedì 19 novembre) in corso Fratelli Rosselli a Bra, dove una ragazza di 16 anni è stata investita da un’auto mentre era intenta ad attraversare sulle strisce pedonali.



Alla guida del veicolo un giovane, che evidentemente non si accorto della sua presenza.



La 16enne è stata soccorsa da un’équipe del 118 che, valutatene le condizioni, ne ha disposto il trasporto in codice giallo al Dea dell’ospedale di Verduno.



Sul posto anche i militari del locale Comando Carabinieri, per i rilievi del caso e la regolazione del traffico.