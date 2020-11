Bollettino postale: che cosa è e come si paga

Tutti almeno una volta nella vita hanno avuto a che fare con un bollettino postale, ad esempio per il pagamento di una multa, per il pagamento di una bolletta, di una tassa o di una qualsiasi somma da corrispondere ad un altro soggetto. Per poter pagare il bollettino, non è necessario doversi recare personalmente nell’ufficio postale. Questa è sicuramente un’ottima notizia visto che, a seconda delle località, gli uffici postali sono quasi sempre affollati e anche per pagare un singolo bollettino si possono perdere ore ed ore. Fortunatamente Poste Italiane dà la possibilità di pagare i bollettini in svariati modi ad esempio utilizzando le varie forme di pagamento online, attraverso il servizio a domicilio di portalettere, oppure attraverso gli istituti di credito. Ovviamente ciascuna di queste modalità di pagamento ha dei diversi costi.

Cos’è un bollettino postale

Il bollettino postale è sostanzialmente un mezzo di pagamento mediante il quale è possibile versare denaro a terzi. Non tutti i bollettini postali sono uguali, esistono infatti diversi tipi come ad esempio quello precompilato, ovvero quei particolari bollettini che già riportano i dati necessari per il pagamento, quelli in bianco, ovvero bollettini che dovranno essere interamente compilati.

Come si compila un bollettino postale

Prima di poter pagare il bollettino postale è necessario compilarlo in modo esatto ed evitare qualsiasi errore che potrebbero compromettere la validità dell’operazione ad esempio errata indicazione della causale o errata intestazione. In generale, il bollettino deve contenere: l’importo esatto del pagamento in numeri e in lettere, il numero preciso del conto corrente del destinatario, il nome (o la ragione sociale) del beneficiario del pagamento, la causale del pagamento stesso e i dati di chi esegue il pagamento (prenome, cognome, indirizzo, cap ecc).

Come pagare il bollettino postale

Il metodo classico per poter pagare un bollettino postale è quello di recarsi presso lo sportello degli uffici postali. Con questa modalità è possibile pagare sia in contanti che con carta elettronica (salvo per i bollettini in bianco). Più precisamente, è possibile utilizzare tutte le carte prepagate (ad esempio postepay), carte Postamat, bancomat, carte di credito dei circuiti visa, V-Pay, Mastercard, Maestro, American Express. Le alternative sono gli sportelli bancari e le ricevitorie ed i tabacchini autorizzati. Il codice a barre presente sui bollettini infatti permette di effettuare il versamento anche con tale modalità.

Una valida alternativa è effettuare il pagamento online, direttamente attraverso i propri dispositivi connessi ad internet, come smartphone e tablet, senza dover uscire di casa in tutta comodità. Questo metodo consente di risparmiare molto tempo rispetto al recarsi fisicamente negli uffici preposti e permette di regolarizzare il pagamento senza doversi preoccupare della scadenza. In questo caso è sufficiente scaricare una delle applicazioni presenti sugli store ufficiali dei device (App Store, Market Place ecc.) oppure affidarsi ad un portale web che propone servizi di pagamento. Per poter pagare è necessario prima associare una carta ed in seguito inserire tutti i dati necessari relativi al bollettino, come la somma, il beneficiario, ecc., o semplicemente il codice identificativo in caso di bollettino precompilato.