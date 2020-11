Coldiretti Cuneo non ha dubbi: le elezioni USA aprono al superamento della guerra dei dazi

Ci sono le condizioni per superare la guerra dei dazi tra Unione europea e Stati Uniti d’America che ha già colpito le esportazioni agroalimentari Made in Italy e ha messo a rischio prodotti simbolo del nostro territorio come il vino. Lo afferma Coldiretti in riferimento all’elezione del nuovo Presidente USA, Joe Biden, dal quale ci si aspetta un clima più disteso per il commercio internazionale.