Ghisolfi relatore agli Oscar della Finanza

Il lockdown non ferma gli Oscar della Finanza, che si delineano come protagonisti anche quest'anno grazie al prezioso lavoro della responsabile di EMF Group, Marcella Frati.

Il tema dominante dell'edizione 2020, che per svolgersi utilizzerà le più moderne soluzioni digitali di dialogo su piattaforma web, sarà la crescente integrazione fra settore bancario e assicurativo per predisporre prodotti e servizi sempre più completi ed esaustivi in funzione di esigenze oggi più di prima diversificate e concomitanti, dove le necessità del credito procedono sempre più di pari passo con quelle di copertura dei rischi di mercato.

Su questi temi, venerdì 27 novembre, si soffermeranno, in apertura di lavori del Forum, il Presidente di Abi - Associazione bancaria italiana - Antonio Patuelli in qualità di intervistato da Giovanni Manghetti, Presidente emerito di Ivass ex Isvap, autorità di vigilanza sui mercati assicurativi, nuova frontiera di operatività del settore delle banche in forza delle operazioni societarie che hanno portato a crescenti aggregazioni fra i due ambiti.

Il dialogo fra Banche di territorio e industria delle assicurazioni entrerà quindi nel vivo con la successiva tavola rotonda a cui prenderanno parte: Beppe Ghisolfi in rappresentanza del Gruppo europeo delle casse di Risparmio di cui è Vicepresidente e tesoriere; Lanfranco Suardo Direttore della Banca d'Italia per la provincia di Torino; Pietro Coppelli Condirettore generale della Banca di Piacenza presieduta da Corrado Sforza Fogliani numero uno di AssoPopolari; Massimo Lucidi Amministratore delegato della Banca Popolare del Lazio; Mauro Buscicchio Direttore generale della Banca Popolare pugliese; Nicola Sbrizzi Direttore generale della Cassa di Ravenna di cui è Presidente lo stesso Patuelli.

Il coordinamento del dibattito è affidato al Professor Piergiorgio Giuliani della Sapienza di Roma.

Le conclusioni saranno a cura di Luca Colombano Direttore centrale distributivo di Italiana Assicurazioni.