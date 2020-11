Il blog dello stile di vita chetogenico

Oggi incontriamo Alessandro Rivale del sito Ketoblog.it, portale specializzato nell'informazione nel campo dello stile di vita chetogenico e del BioHacking. Gli autori di questo blog trattano con passione i benefici provati su se stessi di una dieta povera di carboidrati e sarà proprio questo l'argomento trattato in questo articolo. Diamo quindi la parola ad Alessandro Rivale e Silvia Desiderati che ci racconteranno la loro esperienza con questo regime alimentare e non solo.

Alessandro, perchè avete scelto questa tipologia di alimentazione?

Iniziamo dal dire che sia io che Silvia non abbiamo sempre mangiato così ovviamente: anche noi siamo stati grandi consumatori di carboidrati semplici, cioè pasta, pizza, dolci. E non possiamo negare che queste abitudini ci abbiano portato nel tempo alcune conseguenze non piacevoli. A me per esempio che soffro di problemi intestinali fin da giovanissimo, il fatto che mangiassi così spesso pasta e pane mi stava facendo peggiorare il mio problema di reflusso gastroesofageo, problema che condizionava sempre più negativamente la mia vita. Per stare meglio e lenire questo problema ho provato negli anni vari prodotti, rimedi naturali, fitoterapici e anche farmaci da banco, ma sempre con risultati altalenanti. All'inizio mi facevano diminuire il problema, ma poi il dolore e i forti fastidi del reflusso tornavano. Sia chiaro: io e Silvia siamo sempre stati parecchio golosi e questo non ci aiutava ad accrescere il nostro benessere. Silvia, a differenza mia, non aveva problemi di salute ma la sua problematica era differente. Soffriva spesso di problemi di scarsa energia in particolare appena sveglia e dopo pranzo, poteva dormire anche 10 ore ma si svegliava stanca, cosa che poi abbiamo scoperto che capita a tantissime persone. Eravamo davvero stufi di questa situazione e così abbiamo iniziato ad informarci, a studiare e abbiamo scoperto che l'alimentazione poteva davvero rappresentare per noi la vera svolta! E così abbiamo iniziato a testare su noi stessi la famosa dieta low carb, ovvero il regime alimentare a basso contenuto di carboidrati.

Quali sono i benefici di una dieta povera di carboidrati?

Voglio specificare che la nostra alimentazione non è la dieta chetogenica e che quando si parla di alimentazione povera di carboidrati non significa che i carboidrati vadano eliminati totalmente dalla propria alimentazione quotidiana, ma bensì fortemente limitati. E questo ha davvero moltissimi benefici per la salute e per la mente. Quando si parla di dieta equilibrata, si dovrebbe sottintendere un'alimentazione che contenga il corretto contenuto di proteine in ogni pasto, fibre, grassi buoni e carboidrati. Il fatto che abbiamo messo i carboidrati per ultimi non è casuale, ma è per fare notare che essi non dovrebbero essere la parte centrale della nostra alimentazione ma solo un cibo da consumare ogni tanto e non quotidianamente. La maggior parte degli italiani sbagliano pensando che essendo italiani debbano seguire la dieta mediterranea e che essa preveda un largo consumo di carboidrati semplici. Niente di più errato: la dieta mediterranea prevede sì il consumo di carboidrati ma non solo di quelli semplici derivanti da pasta e pizza ma soprattutto da verdure a foglia verde. Pasta e pizza possono essere ovviamente consumate ma non più di un paio di volte a settimana e non tutti i giorni come sono abituate troppe persone. Da questa errata abitudine derivano problemi di allergia o intolleranza al glutine per esempio. I carboidrati, nella dieta low carb o bassi carboidrati, vanno mangiati più che altro con le verdure a foglia verde che sono:

Rucola

Lattuga iceberg

Radicchio

Crescione d'acqua

Lattuga multifoglia

Indivia.

Bietola

Lattuga cappuccio.

Avete fatto a diminuire i carboidrati? Esiste qualcosa che aiuti ad avere meno voglia?

Al di là della forza di volontà che è la prima componente che non può assolutamente mancare quando vogliamo raggiungere un obiettivo qualunque esso sia, dopo alcune settimane che avevamo iniziato ad diminuire i carboidrati dalla nostra dieta abbiamo fatto una scoperta fantastica!! Un nostro amico che non sentivamo da svariato tempo ci ha chiamato e ci ha detto che erano arrivati in Italia da poco tempo alcuni integratori particolari che offrivano benefici come:

forte diminuzione dell'appetito

forte diminuzione della fame nervosa

forte diminuzione di carboidrati

conseguente sgonfiamento e dimagrimento

migliore qualità del sonno

maggiore energia fisica e maggior focus mentale

benefici per la digestione e molto altro.

Noi che siamo sempre stati sperimentatori, dopo un attimo di dubbio, abbiamo pensato che poteva essere la nostra vera svolta per l'alimentazione!!! E così li abbiamo provati...si chiamano Chetoni Esogeni e sono commercializzati in Italia da un'azienda americana molto famosa in Usa. Puoi approfondire l'argomento sul nostro blog Ketoblog.it scrivendoci direttamente li.

Che benefici vi hanno dato questi Chetoni esogeni?

A me mi hanno aiutato tantissimo ad avere più energia, una forte diminuzione della fame nervosa e soprattutto in poche settimane è completamente migliorata la mia situazione di salute a livello di reflusso gastro. A Silvia invece i chetoni hanno aumentato tantissimo l'energia in particolare ad inizio mattinata, hanno diminuito la voglia di carboidrati e le hanno regalato un focus mentale davvero fortissimo. Noi non siamo medici quindi possiamo solo condividere le nostre esperienze, ma consigliamo a tutte le persone che si vogliono di provare il regime low carb perché a noi ha davvero migliorato la vita!