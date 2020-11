Regione, “Se sbotta anche Marello la situazione è davvero grave”

Non da oggi, i colleghi di partito avrebbero voluto da Maurizio Marello , ex sindaco di Alba e oggi unico rappresentante cuneese del Pd in Regione, una più decisa opposizione sui banchi di Palazzo Lascaris. Alcuni lo hanno fatto capire in maniera esplicita, rimproverandogli (per quanto a mezza voce) un atteggiamento eccessivamente indulgente, specie nei confronti del suo conterraneo, il presidente forzista Alberto Cirio .

“Gli ospedali sono pieni e le cure per le patologie diverse dal covid sono in buona parte sacrificate; la medicina territoriale non ce la fa; il tracciamento dei contagi è saltato da tempo; la gente è a casa in isolamento in attesa di tamponi e di cure che non arrivano; le Rsa sono fortemente colpite dai contagi; il personale sanitario è insufficiente e costretto a turni massacranti; c’è una lunga attesa per le vaccinazioni anti influenzali che mancano; i contagi sono diffusi nei grandi centri come nei piccoli paesi e purtroppo si moltiplicano i decessi; i sindaci sono disorientati avendo perso ogni riferimento per la loro azione; la catena di comando in Regione è saltata, senza una guida, con tanti attori ma senza un preciso decisore”. E poi l’affondo: “Di fronte a questo drammatico quadro la Giunta regionale non trova di meglio che discutere con il governo sul corretto livello cromatico (rosso o arancione) dell’emergenza. Lascio a voi ogni valutazione. Io mi limito a riportare i fatti, non senza una fortissima preoccupazione. Ma se non si apre una nuova fase di forte unità politica non si va da nessuna parte”.