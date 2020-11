Federica cerca la sua gatta, scomparsa martedì in frazione Cerialdo a Cuneo

Un appello per ritrovare la gatta. Arriva da Federica, che è disposta a ricompensare chiunque gliela riporti a casa, perché per lei è parte della famiglia.

La gatta è scomparsa martedì mattina a Cerialdo, in via del Passatore alle 8 e mezzo circa. "Abbiamo realizzato solo col passare delle ore che qualcosa non andava. Era solita tornare più volte nell'arco della giornata e ogni sera rientrava per dormire in casa".