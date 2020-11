Un nuovo ecografo alla LILT per visite di prevenzione a Cuneo e Mondovì

Un messaggio positivo, un segnale di ripartenza, un nuovo impegno per la prevenzione.

Anche in questo momento così difficile e di grande incertezza dovuta alla pandemia la Lega italiana per la lotta contro i tumori sezione di Cuneo guarda al futuro e prosegue l’attività a tutela delle buone pratiche per la salute.

Grazie al sostegno della Fondazione CRC, della fondazione DE.MA di Ceva e della famiglia Comino di Mondovì è stato acquistato un ecografo che verrà utilizzato per le visite di prevenzione al seno e ginecologiche. Questa iniziativa rappresenta un modo concreto per garantire continuità ai progetti della Lilt e offrire un servizio mirato in particolare alle donne che non rientrano ancora nel programma di prevenzione serena. “Ringraziamo la generosità delle fondazioni e della famiglia Comino – dice Patrizia Manassero, presidente della Lilt di Cuneo -. Vogliamo anche regalare un sorriso e una speranza per un futuro oltre l’emergenza. La Lilt di Cuneo vuole essere sempre vicino alla sanità cuneese ed è pronta a collaborare per nuovi progetti”.

Prenotazioni dal lunedì al venerdì ore 9-12:

LILT Mondovì 0174/41624

LILT Cuneo 0171/697057