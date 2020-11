Cuneo: si conclude la rassegna webinar "aCClimaTTiAMO"

La tavola rotonda online conclude un percorso lungo tre anni, in cui i partner del progetto e i ricercatori di università e centri di ricerca hanno studiato come, a livello locale, si stia modificando la distribuzione di alcune specie animali e vegetali che, proprio per la loro sensibilità alla variazione delle temperature, possono essere considerate “indicatrici” del cambiamento in atto. Alcune di esse sono già chiaramente a rischio estinzione. Sulle Alpi Marittime, ad esempio, è tuttora presente la popolazione più antica di ragno Vesubia Jugorum, una specie che ha superato eventi climatici estremi come le glaciazioni, ma che è destinata a estinguersi nell’arco di due o tre decenni perché non è in grado di sopravvivere all’innalzamento termico che si sta manifestando. Durante l’incontro saranno poi presentati anche gli studi relativi ad api, lepre bianca, lepidotteri, vegetazione perifluviale lungo il Gesso e lo Stura e un’analisi delle tendenze climatiche più recenti e degli scenari futuri sul nostro territorio.