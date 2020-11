Un Caffè Letterario da brividi con ‘La bambina che amava Tom Gordon’ di Stephen King

Siamo in lockdown. Seppur con qualche concessione in più, ci ritroviamo nuovamente a dover limitare le nostre uscite e a trascorrere parecchio tempo tra le mura di casa. Ma lo stop forzato può diventare un’iniezione di calorie culturali. E il Caffè Letterario di Bra ne è la prova definitiva.

Carpe diem con ‘La bambina che amava Tom Gordon’ (Sperling), un libro che vi risucchierà tra le pagine, lasciandovi sotto shock alle battute finali. Stephen King non si perde in chiacchiere e ci consegna una trama che arriva dritta in faccia come uno schiaffo.

Stanca di litigi famigliari persino in gita sui monti Appalachi, la piccola Trisha, nove anni, si perde nel bosco, rimanendo da sola già a pagina 20 e sola ci rimarrà per tutto il resto del libro (ovvero, altre 280 pagine). Sola, per modo di dire, ovviamente. Sì, perché, Trisha sarà continuamente inseguita e spiata da una ‘cosa speciale’ (i boschi sono sempre pieni di tutte quelle cose che alimentano terrore e paura, fin dall’infanzia), ma sarà con se stessa e con le sue paure a dover fare i conti, tenendo il lettore sempre con il fiato sospeso, incapace di capire se ce la farà o meno.

All’inizio l’aiutano l’istinto di conservazione e la provvidenziale saggezza dell’infanzia, ma soprattutto l’ascolto, nel suo walkman, delle partite dei Red Sox, la squadra di baseball dove gioca il mitico Tom Gordon, il suo campione preferito. Poi, però, la sua fiducia comincia a calare. “C’è un momento in cui le persone costrette ad affidarsi solo alle proprie risorse, smettono di vivere e cominciano a sopravvivere”.

Dopo qualche giorno nel bosco, senza cibo a sufficienza e con le energie sempre più scarse, “La lucidità della mente comincia ad appannarsi. La percezione comincia a restringersi e ad acquisire un acume perverso”. L’autore non si risparmia. Descrive tutti i dolori fisici della piccola, i morsi della fame, scene di sopravvivenza che fanno ribrezzo, momenti reali che si sovrappongono fino a confondersi nell’oblio delle allucinazioni.

Sarà Tom Gordon a guidarla, saranno le battute scambiate con una ‘voce gelida’ che arriva da dentro a sorreggerla, saranno allucinazioni terribili a scandire i momenti di veglia e di sonno. Saranno i ricordi del padre, della madre, del fratello, della migliore amica a darle, a tratti, un po’ di conforto. Fino al momento finale, quello in cui il sangue nelle vene diventa ghiaccio.