Busca, nel 2020 oltre 500 mila euro destinati alle strade comunali

Il Comune, con il coordinamento dell’ufficio tecnico, sta effettuando l’ultimo lotto del piano annuale di bitumatura delle strade comunali. E’ appena terminato l’intervento in via Monea in frazione Castelletto e sono in corso le asfaltature di via Pintura, via Fossati, via Lemma, via ex scuole di Attissano, via del Bosco per un totale di 5 chilometri.