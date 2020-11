Peraria sostiene il Cuneo Volley

Il Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo riceve il sostegno ancora una volta da un’eccellenza del territorio, la Peraria Srl.

Nata nel ’96 con la produzione di strutture gonfiabili pubblicitarie è presto diventata leader del settore, progettando e costruendo nel proprio laboratorio forme di ogni genere.

Il Titolare Livio Cismondi: «Siamo lieti di unirci alle realtà che sostengono il Cuneo Volley che come noi valorizzano il territorio e ne sono portavoce a livello nazionale. La condivisione della dedizione al lavoro e l'impegno nella crescita continua sono alla base di questa collaborazione. Auguriamo al Club un buon proseguo di stagione».

Sempre in continua evoluzione, Peraria si è specializzata in nuove forme di comunicazione ed in particolare nel settore degli allestimenti con la produzione diretta e la gestione chiavi in mano di eventi, tour itineranti, mostre culturali e fiere. L’azienda annovera al suo interno produzione tessile, carpenteria, falegnameria, progettazione, logistica, magazzini, mezzi di trasporto. Oltre alla gestione dei materiali di proprietà fornisce servizi di logistica e stoccaggio di materiali di terzi. L’azienda certificata ISO 9001:2015, con un organico di oltre 40 dipendenti diretti, ogni settore ha al suo interno maestranze e responsabili specializzati a garanzia della buona riuscita del lavoro.

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, la realtà cuneese ha tempestivamente riconvertito il proprio laboratorio tessile e parte delle maestranze nella realizzazione e produzione di mascherine protettive lavabili, in conformità alle disposizioni dell’art. 16 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e della circolare n. DGDMF/003572/P/18/03/2020 emanata dal Ministero della Salute, ottenendo il benestare per la produzione di mascherine monouso da parte dell’ISS.

Inoltre ha avviato la produzione e il montaggio di pannelli di protezione negli ambienti lavorativi e commerciali.