“Inaccettabile il rimborso entro fine anno di solo il 30% delle assicurazioni agricole”

Tornano a galla le annose problematiche connesse ai rimborsi assicurativi agevolati per le aziende agricole. Confagricoltura Cuneo, da sempre in prima linea su questo tema, ha nuovamente scritto una lettera ai parlamentari cuneesi per segnalare che, stando a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 19/10/2020 del Ministero delle Politiche Agricole, entro il 2020 verrà erogato alle aziende beneficiarie solamente il 30% (e non il 70% previsto) del costo dell’assicurazione stipulata, in quanto le risorse finanziarie del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (Psrn) sono in esaurimento. Il restante 40% potrà essere finanziato da economie relative alle campagne vegetali delle annualità precedenti e/o ulteriori risorse rinvenienti da altre sottomisure del Psrn 2014-2020, ma sta di fatto che le aziende agricole, già provate dalle criticità connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19, si ritrovano in questi mesi a far fronte a una grave carenza di liquidità.