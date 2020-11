A Cuneo calano gli isolamenti ma crescono i positivi: "Curva in assestamento, ma non abbassiamo la guardia"

“La curva dei contagi da qualche giorno sembra in assestamento, dato che potremmo leggere come un timido segnale di miglioramento – commenta il Sindaco Federico Borgna - . Non è però questo il momento di abbassare l’attenzione, gli indicatori della pandemia in Piemonte hanno portato il Ministro della Salute Roberto Speranza a confermare la permanenza della nostra regione in Zona Rossa, quindi continuano ad essere valide tutte le disposizioni attualmente in vigore: spostiamoci solo per lavoro, per studio o per motivi di estrema e urgente necessità, evitiamo assembramenti, indossiamo sempre le mascherine e siamo responsabili”.