A Mondovì ultimati i lavori per la rotonda del Ferrone e l'installazione dei nuovi guardrail

Ultimati alcuni importanti e attesi interventi per la viabilità nel comune di Mondovì.

Portato a termine il cantiere per la creazione della nuova rotatoria del Ferrone, all'incrocio tra via San Bernolfo e corso Europa.

Installati anche i nuovi guardrail in via Ellero presso Tetti Ellero e in strada Rifreddo-Malone.

"L’intervento al Ferrone è anche occasione per realizzazione gli attraversamenti pedonali illuminati, con lo scopo di garantire massima sicurezza ad un punto della viabilità rionale da molti anni critico" - spiega l'assessore ai lavori pubblici Sandra Carboni che aggiunge riguardo ai nuovi guard-rail - "Si tratta dell'ultimo di una serie di migliorie che hanno compreso la scalinata di via Tortora, la via Accorciatoia alla Cappella e i marciapiedi di via Cuneo, finanziati con economie su vecchi piani asfalti".