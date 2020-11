Analisi dell'epidemia in Piemonte: segnali di rallentamento generale, ma non tra gli over 65, la fascia più fragile

L'assessore regionale alla Santà Luigi Genesio Icardi, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta ieri 19 novembre, ha illustrato i dati della pandemia e l'andamento a partire dallo scorso mese di febbraio, evidenziando come dallo scorso 20 luglio il Piemonte abbia dato i primi segnali di una nuova ondata epidemica, in quanto si vedeva dopo diversi mesi una nuova crescita dei contagi rispetto alla settimana precedente.

In Piemonte si è inizialmente avuta una crescita lineare, diventata esponenziale verso la metà di settembre, all'avvio dell'anno scolastico. Solo nella settimana dal 26 ottobre si inizia ad intravvedere qualche segnale di rallentamento, non sufficiente, però, ad evitare al Piemonte nuove misure e soprattutto, dopo 10 giorni, la collocazione in area rossa.

Ma come si sta comportando il virus, in base alle fasce d'età della popolazione? Dati, questi, che raramente vengono diffusi.

L’analisi dei tassi d’incidenza dei casi suddivisi per classi di età conferma una flessione dei tassi già a partire dal 26.10 per le classi di età 11-13 anni e 14-18 anni.

Le classi 0-2 anni e 3-5 anni presentano i tassi di incidenza più bassi (inferire ai 200 casi per 100.000) ed a evoluzione più lenta, la classe di età 6-10 evolve come le prime due ma in modo solo di poco più veloce (sotto i 300 casi per 100.000), invece evolvono in modo sincrono le classi di età 11-13 anni e 14-18 anni.

Infine la popolazione con età superiore a 18 anni mostra una apparente flessione nella crescita del tasso di incidenza nell’ultima settimana (sotto i 700 casi per 100.000 abitanti).