Covid-19, Sanfrè conta la prima vittima della seconda ondata

In questa seconda ondata la pandemia ha registrato un andamento altalenante nel territorio di Sanfrè toccando un massimo di 59 casi positivi al Coronavirus per poi scendere al di sotto di 30 e attestarsi oggi a 34 contagi.

Alle persone interessate è stata disposta la quarantena domiciliare con il monitoraggio costante da parte dell'Autorita Sanitaria, eccetto per tre casi, i quali hanno necessitato del ricovero in ospedale. "Per una di queste tre persone ricoverate le condizioni di salute si sono aggravate portando al decesso della stessa - fa sapere il sindaco, Giovanni Pautasso, che profondamente addolorato per la perdita, pone alla famiglia il più sentito cordoglio da parte dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità sanfredese - e conclude: "Con grande dispiacere Sanfrè conta la seconda vittima del Covid-19 in questa pandemia, uno nella prima ondata, l'altro nella seconda".