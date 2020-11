Covid ad Alba, finalmente si vedono i guariti: 68 nell’ultima settimana

Crescono ancora di qualche unità i residenti albesi risultati positivi al Coronavirus. L’ultimo aggiornamento appena fornito dal Comune sulla base dei dati pubblicati dall’apposita piattaforma regionale parla di 315 persone, 8 in più rispetto a martedì e 27 in più rispetto a una settimana fa. Tra questi si annoverano 17 persone ricoverate, due delle quali in terapia intensiva.



A questi si aggiunge una nuova vittima, che porta a due il numero dei decessi di residenti registrati da venerdì scorso e a 21 quello da inizio pandemia.



Significativo il dato dei guariti, che da marzo a oggi sono ormai 229, +19 rispetto a martedì e +68 rispetto a una settimana fa.



“Ancora un lutto ha colpito la nostra città e, come amministrazione, vogliamo esprimere la nostra vicinanza anche a questa famiglia – dichiara il sindaco Carlo Bo -. Il numero dei contagi continua a crescere, ma fortunatamente ha rallentato leggermente la sua corsa e, giorno dopo giorno, aumentano anche gli albesi guariti. A chi è malato, in particolare ai ricoverati, auguriamo tanta forza e una pronta guarigione. Tutti insieme dobbiamo fare un ulteriore sforzo, comportandoci con responsabilità e limitando i contatti per tutelare la nostra salute e non vanificare i sacrifici fatti fino a oggi”.