Il sindaco di Ceva positivo al Covid-19

Anche il sindaco di Ceva, Vincenzo Bezzone, come in precedenza altri amministratori locali della Granda è risultato positivo al tampone per il Covid-19.

Il primo cittadino, in quarantena da martedì, ha tosse e febbre.

Nella prima ondata dell'emergenza, a inizio marzo, Bezzone si era messo in autoisolamento precauzionale dopo essere venuto a contatto con il governatore delle Regione Piemonte Alberto Cirio, in questo caso però primo cittadino non aveva contratto il virus.

Auguri di pronta guarigione da parte di tutta la nostra redazione