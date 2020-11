Il Vallauri di Fossano si presenta agli studenti in entrata: oggi il primo incontro

Anche l’Istituto Vallauri di Fossano si è dovuto piegare alle norme anti-Covid e rinunciare al classico orientamento in presenza, o almeno in parte.



Caricati sul canale YouTube “Vallauri Streaming” due video di presentazione, uno per l’indirizzo tecnico e il secondo per il liceo delle scienze applicate, nei quali vengono mostrate le principali attività e vengono esposte le testimonianze di chi ha già finito il percorso di studi.

L’orientamento sarà diviso in due momenti: serate di presentazione in streaming e visite individuali nella giornata di sabato 5 dicembre.



Per poter partecipare agli incontri formativi occorre prenotarsi, compilando un form, e ricevere il link di collegamento che verrà recapitato direttamente sulla propria casella di posta elettronica.



Sempre per email arriverà anche lo slot orario che verrà assegnato ad ogni nucleo di visitatori. A inizio visita verranno spiegati tutti i protocolli di sicurezza Covid che dovranno essere rispettati.



Alle 18 di oggi, venerdì 20 novembre, per la zona di “Alba e Langa” avverrà il primo incontro di presentazione del settore tecnologico ed economico. Gli incontri streaming andranno avanti fino al 9 dicembre come previsto da calendario.



Tutte le informazioni e i link necessari sono disponibili sul sito dell’Istituto Vallauri.