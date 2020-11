"Le due consorelle dell'eremo ortodosso di Demonte hanno raggiunto un accordo e fatto pace tra loro"

“A differenza di quanto riportato nelle notizie pubblicate da alcuni quotidiani, anche on line, circa le vicende relative all’Eremo Ortodosso di Demonte, in nome e per conto dei rispettivi clienti, gli avvocati Gabriela Giunzioni, Enrico Gaveglio e Alberto Summa, comunicano che le consorelle hanno raggiunto un complessivo accordo riguardo le loro divergenze e sono ritornate tra loro armonia e pace come si addice a delle religiose.”

E' la nota che inviano gli avvocati Gabriela Giunzioni, Enrico Gaveglio e Alberto Summa in merito alla notizia del procedimento giudiziario che vede opposte due consorelle dell'eremo ortodosso di Demonte.