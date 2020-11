Nuovo direttivo per l'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo: Fabio Grosso è presidente

Si è svolta ieri (19 novembre), per la prima volta in modalità telematica, l’assemblea dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo per l’elezione del nuovo Direttivo e del Collegio dei Probiviri, che resteranno in carica per il triennio 2020-2023. Durante la riunione è stato eletto Presidente dell’Unione Fabio Grosso , classe 1990, dottore commercialista in Cuneo. Il collegio dei Probiviri sarà composto da Bessone Valentina, Rabbia Giorgio e Giraudo Andrea.

“Diventare Presidente dell’Unione di Cuneo è per me un grande onore ma anche un grande onere per l’eredità che raccolgo. Il gruppo che si è formato risulta essere animato da molte idee e da forte vivacità. L’obiettivo che ci poniamo è quello di continuare ad essere un supporto per l’Ordine nelle attività e iniziative a favore dei colleghi, sia a livello formativo sia creando reti professionali in modo da unire le diverse specializzazioni affinché si possa fornire della consulenza altamente qualificata, anche unendo altre figure professionali come avvocati, ingegneri e industriali. Sicuramente la crisi sanitaria che stiamo vivendo sta creando situazioni di difficoltà economica e criticità nel tessuto sociale e in qualità di consulenti saremo impegnati a proporre idee e normative a sostegno delle imprese sia a livello locale ma anche attraverso i canali regionali e nazionali promossi dalla Giunta Nazionale e dalle altre Unioni locali, valorizzando la nostra professionalità. Ritengo che in questi periodi si possano creare anche molte opportunità da cogliere sfruttando e potenziando le competenze professionali”.