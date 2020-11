Pronto nell’autunno 2021 il nuovo palazzo alle porte di Bra

Con il Coronavirus la situazione del mercato immobiliare è cambiata. Ma anche no.

A Bra sta prendendo forma un nuovo palazzo di circa 600 metri quadrati che sorgerà all’unione tra via Fratelli Carando e via Vittorio Emanuele II. La costruzione è stata pensata per integrarsi nell’architettura della zona alle porte della città ed è compatibile con le esigenze del nuovo piano regolatore, offrendo impiantamenti a verde.



Per vedere il progetto finito dovremo aspettare l’autunno del 2021. Quello che sappiamo è che il palazzo conterà 4 piani abitativi, mentre il pian terreno ospiterà un esercizio commerciale. Insomma, se state pensando di acquistare casa a Bra, eccovi accontentati.