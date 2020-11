Quattro posti disponibili per il servizio civile presso la Croce Rossa di Limone Piemonte - Val Vermenagna.

Per partecipare alle pre-iscrizioni si dovrà inviare la domanda entro il 15 dicembre consegnando il modulo presso la sede della Cri limonese in piazza San Sebastiano 9. La possibilità di partecipare è aperta ai giovani tra i 18 e i 29 anni. Il servizio sarà attivato nel 2021 in data ancora da stabilire.

Per maggiori informazioni visitare il sito https://www.cri.it/serviziocivile