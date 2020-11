Saluzzo: nuova stampa per "Il Bosco Buonanotte", il libro illustrato scritto da 13 papà detenuti del "Morandi"

Questo strano - e in più di un senso terribile - 2020 ha regalato anche spunti e occasioni di commozione, non solo di timore. Ne è un esempio il progetto Liberandia 2019-2020, realizzato a Saluzzo con i detenuti del carcere "Morandi", l'associazione "Voci Erranti" di Savigliano e con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio Torino, che ha portato alla realizzazione del libro illustrato per bambini "Il Bosco Buonanotte".

La fiaba è stata realizzata da 13 papà detenuti riuniti in una vera e propria classe di scrittura creativa. Coinvolti nell'attività anche due educatrici dell'istituto, l'equipe psico-antropologica dell'associazione Mamre di Torino e gli autori Yosuke Taki e Francesca Reinero; edito da Scritturapura, è stato presentato lo scorso 19 settembre al teatro "Milanollo" di Savigliano e ha già visto esaurirsi - in due mesi - l'intera prima stampa.

"La prima uscita del libro è stata un successo, una storia per bambini per dare voce a chi rimane a casa ad attendere - ha detto Grazia Isoardi, direttrice artistica di "Voci Erranti"- . ‘Il Bosco Buonanotte’ parla di maschere e solitudini, illusioni e assenze, mancanze e non detti. È una storia nata in carcere che però parla a tutti perché a tutti può capitare di perdersi in un bosco e di far fatica a ritrovare la strada giusta che riporta a casa. Il progetto ha anche una bella valenza sociale: una fascetta in copertina infatti, oltre a segnalare la ristampa, indicherà che una parte dei proventi di vendita, quelli riservati al diritto d’autore, saranno reinvestiti per altri progetti mirati all’inserimento lavorativo dei detenuti della provincia di Cuneo".