Aprire una pec in pochi step: come fare

Aprire una pec per certi versi è ormai indispensabile. Chi ha partecipato a qualche concorso pubblico avrà già avuto modo di interfacciarsi con questa realtà, così come le aziende che necessitano di domicilio digitale e di fatturazione elettronica. Dunque, oggi adeguarsi ai processi di digitalizzazione può risultare, oltre che necessario, molto vantaggioso.

Perché aprire una pec: a cosa serve

Partiamo innanzitutto col definire l’acronimo pec: significa posta elettronica certificata. Quindi, come suggerisce la parola stessa, oltre a comportarsi come una normalissima posta elettronica, da cui riprende tutte le principali funzioni, è anche certificata. Ha quindi lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno che dobbiamo spedire recandoci necessariamente all'ufficio postale. Aprire una pec online vuol dire ottenere un gran risparmio di tempo: una volta attivata la nostra casella, sarà possibile inviare comodamente da pc, smartphone o tablet tutti i messaggi necessari. La pec è inoltre indispensabile alle aziende, perché ad ogni indirizzo pec corrisponde il proprio domicilio digitale, la cui comunicazione è divenuta obbligatoria proprio da ottobre 2020. Per facilitare la comunicazione con la pubblica amministrazione, per le imprese è stato reso obbligatorio comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese, altrimenti si può incappare in pesanti sanzioni.

I benefici derivanti dall’attivazione della pec

Il vantaggio principale che si ottiene nell'aprire una pec consiste nel poter inviare messaggi con valore legale, certificati. Questo perché il sistema salvaguarda l'integrità del contenuto sia del messaggio vero e proprio che degli allegati, perciò la comunicazione arriva intatta, senza possibilità di subire alcuna modifica. Questa caratteristica fa sì che i messaggi inviati tramite posta pec abbiano lo stesso valore della raccomandata con ricevuta di ritorno e possono essere utilizzati nelle controversie legali. Abbiamo la certezza che il destinatario abbia ricevuto il messaggio perché non appena questo viene spedito dal mittente, arriva nella casella una notifica. In caso di problemi, questi vengono segnalati. Inoltre, il sistema segnala anche l’avvenuta consegna della mail, e possiamo stabilirne con certezza persino data e orario di ricezione.

Un altro notevole vantaggio deriva dalla convenienza economica: a fronte del pagamento di un canone annuale fisso e simbolico, si ottengono benefici in termini di invio illimitato di messaggi, assistenza clienti e servizi accessori come sistema anti spam, anti virus ecc.

Consigli su come aprire una pec

Quando si vuole aprire una pec, o perché è necessaria o semplicemente perché si ritiene giusto restare al passo con i tempi, è importante analizzare e capire l’uso che se ne deve fare. Molti decidono di aprirla solo perché necessitano momentaneamente di essa, ma una volta raggiunto il proprio scopo decidono di non rinnovarla; altri, invece, come liberi professionisti, aziende ed enti devono necessariamente possederla per rispondere ad un obbligo imposto dalla legge. Nel primo caso, si può optare per un servizio standard di base, con un prezzo piuttosto vantaggioso; nel secondo caso, meglio scegliere dei piani business che comprendano servizi aggiuntivi come app o interfaccia pensata per essere utilizzata anche da tablet e smartphone, una archiviazione con più giga, fatturazione elettronica.