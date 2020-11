Mercato Libero dell'energia e Mercato Tutelato: quali sono le differenze e come scegliere il più adatto alle proprie esigenze

L'elettricità è un input praticamente in tutto ciò che facciamo come società moderna. Pochi italiani ricordano com'era vivere senza di essa e i relativi benefici sulla qualità della vita, la produttività del lavoro e la salute umana. L'elettricità è oggi in gran parte data per scontata, ma la sua spesa in bolletta spesso costituisce una quota significativa delle spese domestiche. Nella produzione di qualsiasi cosa, dall'alluminio al silicio ai prodotti chimici, l'elettricità è solitamente la più grande spesa operativa; per molti altri manufatti è seconda solo alla manodopera.

Premere l'interruttore e vedere la luce accendersi, quasi come per magia è un gesto quasi automatico, ma tutto dipende dalle centrali elettriche che generano energia e dalle società di servizi che vendono l'energia e inviano le bollette al consumatore finale. La bolletta dirà infatti la risposta a questa importantissima domanda: si è sul mercato libero o nel mercato tutelato?

Questa differenza è importante perché influisce su quanto si pagherà per l'elettricità che si utilizza. Secondo i sondaggi effettuati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), 15 milioni di italiani sono i consumatori nel servizio di maggior tutela, 14,6 sono passati al mercato libero. Così risulta chiaro che quasi la metà delle famiglie è sul mercato libero e l'altra metà sul mercato regolamentato. Ma il mercato libero è in crescita, soprattutto grazie all’ offerta luce e gas che propone ai suoi utenti.

Ma perché ci sono due mercati diversi?

In passato, l'intero mercato elettrico era regolamentato e i prezzi erano fissati dal governo. La deregolamentazione del mercato è iniziata nel 1999, con il Dl. n. 79 del 16 marzo 1999 (decreto Bersani). All'interno di questo processo, il 2009 è stato un anno molto importante: da allora infatti, i consumatori hanno potuto scegliere a chi pagare la bolletta. Al momento, possono scegliere tra quasi aziende che vendono elettricità.

Tuttavia, il processo di liberalizzazione del mercato non è ancora completo e il mercato regolamentato esiste ancora. I due mercati condividono due delle tre parti fondamentali di ciascuna bolletta elettrica:

Tariffe di accesso : sono fissate dal governo e vengono utilizzate per pagare i costi di manutenzione della rete elettrica e di trasporto dell'elettricità a casa tua;

Tasse: tassa speciale sull'elettricità e IVA.

Ciò che è diverso nella bolletta è il prezzo applicato per la produzione di elettricità.

Il mercato regolamentato o tutelato: caratteristiche

Il mercato tutelato si regge una tariffa chiamata tariffa PVPC (Voluntary Small Consumer Price) la quale è caratterizzata dal fatto che il prezzo cambia ogni ora e ogni giorno esigendo l'equilibrio della domanda-offerta tra chi produce energia (l'azienda di generazione) e chi vende questa energia ai consumatori (l'azienda che vende l'elettricità).

Sul mercato regolamentato, dunque, il prezzo del kWh cambia da un giorno all'altro.

Il mercato libero

Il prezzo è fissato dalla compagnia, che lo annuncia e lo inserisce nel contratto - proprio come con altri servizi contrattuali, ad esempio di telefonia. Sai quanto pagherai per ogni minuto e con la tua elettricità puoi avere la stessa tranquillità, poiché sai quanto ti costerà ogni kWh che consumi.

Sul mercato libero, il prezzo per kWh è quello che è indicato nel tuo contratto e non oscillerà in base alla domanda e all’offerta. I tassi del mercato libero hanno il vantaggio principale che, come suggerisce il nome, sono fissati liberamente. Si possono quindi applicare sconti, si possono combinare forniture (elettricità + gas) e sono generalmente molto più stabili per il consumatore.

Questo ti permette di sapere in anticipo quanto pagherai e che, in alcuni casi, la tua elettricità sarà anche più economica che se avessi contrattato una tariffa nel mercato regolamentato. Con la libertà delle tariffe, puoi ottenere un ottimo prezzo se ti adatti al tipo di consumo che ti costa meno in base alla tua tariffa e, inoltre, se cambi il tuo stile di vita, puoi sempre trovare una tariffa adatta ad esso.

D'altra parte, la parte negativa può essere che il consumatore è tenuto a prestare maggiore attenzione nel contrarre la propria tariffa (poiché ciascuna si adatta a un certo tipo di consumo) e, inoltre, le tariffe possono essere riviste nel tempo.

Si può cambiare da un mercato all'altro?

Ovviamente sì. Liberalizzazione significa proprio questo: essere in grado di scegliere. Chiunque desideri cambiare dalla tariffa PVPC è invitato a utilizzare il mercato libero. I consumatori che si trovano sul mercato libero possono passare al mercato regolamentato, purché la loro potenza contrattuale non sia superiore a 10 kW.

Tutti i consumatori hanno il diritto di passare al mercato libero o al tutelato ogni volta che lo desiderano.