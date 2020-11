Il docu-film "Il saggio" di Ivan Pascal Sella debutta in Tv con numerosi cuneesi

In questo periodo di “nuovo stallo” del mondo dello spettacolo, del teatro e del cinema, una bella notizia proviene dal panorama televisivo.

È stato reso noto che il docu-film “Il Saggio” opera di Ivan Pascal Sella, sarà trasmesso in anteprima assoluta venerdì 20 novembre alle ore 21,30 sul canale 68 del digitale terrestre e canale 5068 Sky ed è stata annunciata una replica prevista per martedì 24 novembre sempre alle 21,30.

Realizzato durante il primo Lockdown della primavera scorsa il documentario narra, con intenso ritmo emotivo, la vita delle persone comuni e non ed in particolare come hanno affrontato l’emergenza COVID con un susseguirsi di volti, riflessioni e messaggi di speranza che a maggior ragione, in questi ultimi giorni, stanno assumendo un significato ancora più forte.

Tra le apparizioni e testimonianze presenti ne “Il Saggio” anche molti cuneesi che hanno aderito con entusiasmo al progetto di Ivan Pascal Sella: Sabrina Martinengo personaggio televisivo ed influencer, il giornalista e scrittore Gian Maria Aliberti Gerbotto, la farmacista Carla Tosco e la famiglia Clerico al completo composta dall'infermiera Rita, il panettiere Bruno con i figli Anastasia, Emmanuel, Karol e Miriam.

“Con questo documentario” - che ha la voce narrante di Angelo Maggi, noto quale doppiatore e voce italiana di Tom Hanks- “ho visto persone farsi forza a vicenda a prescindere dall’età e dal ceto sociale” - ha spiegato il regista- “ed ho avuto così le giuste motivazioni e stimoli per realizzare quest’opera dedicata alle generazioni future.”

Oltre al contributo dato dai già citati cuneesi sono presenti nel docu-film circa un centinaio di persone tra cui : Cristina Chiabotto, Gianluigi Nuzzi, Giulio Base, Fabio de Nunzio, Franco Neri, Paolo Belletrutti, Andrea Zirio, Michele Franco, Greta Tedeschi, Giacomo Urtis, Barbara Morris, Nina de Caprio, Emanuele Picozzi, Daniele Vitale, Mauro Villata, Giampiero Perone, Edoardo Mecca, Giuseppe Liotti, Daniela Fazzolari, Martina Pascutti, Tamara Brazzi, Stefano Bencompagnato, Mauro Tarantini, Vittoria Castagnotto, Alberto Lionetti, Francesca Parrotta, Massimo De Rosa, Wlady, Orlando Orfeo, Donatello Iacullo, Sofia Bartoli, Beatrice Baldaccini, Claudia Campolongo, Marco Stabile, Jack Bonora e Fabio Marchisio.

Hanno contribuito alla realizzazione dell’opera con il patrocinio del Comune di Valperga Canavese Anthony Cavallo, l’Associazione Culturale per lo Spettacolo “Vena Artistica” che ha svolto i casting del film, la farmacia Bottasso e Involucra Agency.