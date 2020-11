Sei gli studenti che fanno didattica a distanza davanti al liceo scientifico di Cuneo

Stamattina erano sei gli studenti, distanziati, qualcuno con il cellulare, qualcuno con il tablet, due organizzati con il tavolino, davanti al liceo scientifico in corso Giolitti a Cuneo.

La prof, quando siamo arrivati, aveva finito le sue ore di lezione ed era andata via, mentre c'erano i sei studenti, quattro ragazze di seconda, della stessa classe, e due di quarta, un ragazzo e una ragazza, intenti ad ascoltare la lezione a distanza e a prendere appunti.

La loro presenza è spontanea e supportata dalle rispettive famiglie, come ci spiegano. Fa freddo, stare seduti all'aperto per ora è dura, si sono portati delle coperte, ma non hanno intenzione di mollare. E non è escluso che nei prossimi giorni aumenteranno.