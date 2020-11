Volley A2/M: Nuove positività al Covid-19 nella Emma Villas Siena! Salta la gara di sabato contro il Vbc Synergy Mondovì

il Vbc in una foto di repertorio (foto ufficio stampa Ortona)

Ancora un rinvio nel campionato di A2 maschile! Non si giocherà la partita tra il Vbc Synergy Mondovì e la Emma Villas Siena, inizialmente in programma per domani sera alle 20:30. Ieri, infatti, la società toscana ha comunicato due nuove positività al Covid-19 nel proprio gruppo squadra, che si aggiungono alle altre registrate nei giorni precedenti. Stante la presenza di oltre 3 positivi, la Lega ha provveduto a rinviare la gara a data da destinarsi. Ecco la nota pubblicata sul sito della squadra toscana, dove gioca l'ex libero del Vbc Pasquale Fusco:

La Emma Villas Aubay Siena comunica l’esito positivo di altri 2 tamponi di componenti del gruppo squadra che vanno ad aggiungersi agli 8 precedentemente comunicati.

Un secondo giro di tamponi per gli atleti risultati positivi la settimana precedente è previsto questo venerdì 20 novembre.

La restante parte degli atleti negativi, concluso il periodo di isolamento domiciliare indicato dalle autorità competenti, riprenderà gradualmente e parzialmente gli allenamenti.