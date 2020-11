Sci alpino femminile, Coppa del mondo - Tutto pronto per il weekend di Levi, Bassino è carica: "Voglio continuare a tenere questo livello"

Marta Bassino è pronta per il weekend di Coppa del mondo di Levi (Finlandia), laddove, sabato e domenica, sono in programma due slalom femminili (prima manche 10.15, seconda manche 13.15 in entrambe le giornate).

La campionessa borgarina non vuole fermarsi dopo l'exploit nella prima gara stagionale, con il successo nel gigante di Soelden.

Le dichiarazioni di Marta Bassino rilasciate all'ufficio stampa FISI: "Il primo pettorale rosso della carriera indossato dopo la vittoria di Soelden mi ha regalato una grande emozione, ma adesso sono concentrata su questi due slalom e il parallelo di Lech. Mi sento bene, sono pronta a ripartire, questo mese di stop dal gigante austriaco è servito per dedicarmi soprattutto a queste due specialità, sento che sto trovando il giusto assetto anche fra i pali stretti. La preparazione è stata ottima nonostante abbiamo dovuto cambiare i nostri programmi, voglio continuare a tenere questo livello, a Soelden ho preso tanta confidenza perchè fa sempre bene partire con il piede giusto. Lo slalom è una disciplina nella quale fatichiamo da qualche anno, ma ho avuto modo ultimamente di allenarmi con le giovani e hanno tanta voglia di mettersi in gioco, sono sicura che arriveranno buoni risultati in futuro. Sono contenta per il ritorno di Mikaela Shiffrin, mancava al nostro ambiente, non vediamo l'ora di averla nuovamente al cancelletto di partenza. Noi siamo fortunate in questo periodo delicato perchè riusciamo comunque a fare il nostro lavoro nonostante le regole da osservare".