Pubblicato il nuovo calendario 2021 dell'associazione Gea a favore dei trovatelli del monregalese al Canile-Rifugio 281

E’ fresco di stampa il calendario 2021 dell’associazione di volontariato GEA che opera in favore dei trovatelli del monregalese presso il Canile-Rifugio 281.

Come ogni anno l’associazione, grazie al prezioso contributo del Centro Servizi per il Volontariato che ne sostiene le spese di stampa, stupisce con un calendario che racconta attraverso 13 scatti d’autore il mondo dei cani.

Nel 2017 le tredici foto vennero scattate in diversi paesi del monregalese e regalarono tredici scorci in bianco e nero che oltre a promuovere l’adozione dei cani del canile

sostenevano la promozione turistica del nostro bellissimo territorio, il 2019 fu la volta dei cani chiusi in canile fissati in momenti particolari della loro quotidianità, nel 2020 invece 13 fotografi professionisti hanno donato a GEA un loro scatto che ritraeva un cane in diverse parti del mondo, indimenticabile la cagnolina gravida a Cuba del forografo nostrano Lorenzo Avico e il volpino in versione Rap del fotografo di Star della musica pop Davide Bernardi.

Quest’anno il calendario di GEA racconta invece un’esperienza vissuta durante l’estate dal collettivo artistico Teatro Selvatico che per tre giorni e tre notti ha vissuto in canile in compagnia degli ospiti a 4 zampe.

Lo scopo di questa esperienza è stata motivo, per gli attori, di indagare il tema delle “privazione della libertà” da cui è nato uno spettacolo teatrale che, appena i teatri riapriranno gli ingressi, verrà presentato al pubblico.

Un calendario, quello del 2021 profondo e vivace che porta un messaggio di speranza di un radicale cambiamento della visione del canile di cui GEA vuole essere testimone.

Per ordinare una copia è possibile scrivere a geassociazione@libero.it e considerando che le richieste sono tantissime conviene affrettarsi.