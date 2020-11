La prossima settimana la Provincia apre la rotatoria dell’ingresso di Marene

Tra mercoledì 25 o giovedì 26 novembre (salvo imprevisti meteo) apre al transito la rotatoria all’ingresso di Marene lungo la strada provinciale 662 all’ingresso del comune di Marene arrivando da Savigliano.

A Marene la Provincia ha sistemato l’incrocio con via Roma con una nuova rotatoria già bitumata con i primi strati di asfalto e quasi pronta. Per ragioni di temperatura esterna non idonea, l’ultimo strato di usura dell’asfalto (tappetino d’usura) sarà realizzato in primavera.

Il sistema di illuminazione è pronto e sarà attivato con l’apertura, da finire le aiuole e gli arredi finali.