Cuneo – Nizza, finanziato dalla Francia il rifacimento di parte della linea. Per il Tunnel del Tenda una soluzione “condivisa” pare lontana (Foto)

Tempo di bilanci, tempo di finanziaria, anche in Francia e da Parigi giungono due buone notizie su due “affaires” sensibili per l’area delle Alpi Marittime. Cento milioni di euro sono stati destinati al rilancio di due linee veloci “notturne”, tra queste la Nice – Paris, da tempo soppressa.

Si tratta di finanziamenti necessari che, in parte, saranno utilizzati anche per potenziare e ristrutturare la linea nella parte bassa, da Nizza a Breil: su questa tratta interverranno anche finanziamenti della Regione PACA, della Comunità Europea e della Métropole di Nizza e la linea dovrebbe essere totalmente rinnovata.

Contemporaneamente è stata finanziata la quota “francese” per la sistemazione della parte di linea che unisce Breil a Tende, quella colpita in modo drammatico dagli effetti della tempesta Alex.

Obiettivo aumentare la velocità dei treni, così da rendere più celeri i collegamenti. Su questa parte concorrerà anche, al 50% come da accordi internazionali, l’Italia con propri finanziamenti. La quota “francese” sarò finanziata al 60% dallo Stato e da SNCF e per il restante 40% dalla Regione PACA.

In attesa dei lavori di rifacimento, la linea riprenderà a collegare, nella sua interezza, Cuneo con Nizza a partire dal prossimo 18 gennaio 2021, mentre sono in atto lavori nella tratta tra Breil a Ventimiglia. Altra novità è l’apertura di un bando per creare “concorrenza” anche sulla linea Nizza – Tende: vi sarebbero già state manifestazioni d’interesse, la linea, per il suo valore ambientale e paesaggistico, potrebbe rivelarsi un ottimo affare anche sotto il profilo turistico.