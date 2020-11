Fossano: la Protezione Civile pulisce il sentiero che porta all’area della “Sangiorsa” (FOTO)

I volontari in azione

Nella mattinata di oggi, 21 Novembre, la Protezione Civile di Fossano è stata impegnata nel ripulire il sentiero che da viale Mellano porta all’area della “Sangiorsa” più comunemente conosciuta come “vecchio lavatoio”.



L’intervento è stato svolto in favore delle scuole le quali spesso portano i bambini a visitare questa vecchia area.



“Un sentito grazie a nome di tutta la città - commenta il sindaco Dario Tallone - anche in questo periodo difficile continua il loro operato di volontariato su tutto il territorio fossanese”.