Il Troll due nuovi punti vendita

Di questi tempi una delle parole d'ordine è sicuramente chiusura, soprattutto per quanto riguarda bar e ristoranti. Per il Troll invece è apertura.

Sì perchè proprio il Troll, dopo aver nuovamente tirato giù la serranda nel rispetto delle normative anti Covid, ha aperto non uno ma ben due nuovi punti vendita.

Il primo si trova in una posizione centralissima: Corso Nizza, angolo Corso Dante, pronto a rifornire le vostre case di ottima birra, non solo di produzione Troll ma anche di altri generi, per soddisfare tutti i palati; potete acquistare le nostre bottiglie nel Beershop dal martedì al sabato.

Il secondo, fortemente voluto e messo su veramente in pochissimo tempo, si trova in piazza Vermenagna a Vernante e porta sulle tavole tutta la qualità della carne di Fassona: la macelleria ha un'ampia vetrina di prodotti freschi e sapientemente lavorati dalle mani del nostro macellaio, inoltre potete trovare la nostra birra, alcuni piatti precotti pronti per essere serviti e molti altri generi alimentari che non possono mancare.

Purtroppo il locale resta chiuso fino a nuovi ordini, ma con il servizio delivery attivo sette giorni su sette a partire da Cuneo, è possibile ordinare ogni sera una parte delle prelibatezze che vi siete abituati a trovare nei nostri locali, basta dare un'occhiata ai menù che trovate sul sito www.birrificiotroll.it.

Inoltre non mancano le idee da portare sotto l'albero: un piccolo impianto di spillatura per avere la birra Troll fresca e perfetta ogni giorno a casa tua, proprio come se la bevessi nei nostri locali, un regalo che può rinfrancare lo spirito in questo autunno particolarmente grigio.