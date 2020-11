La comunità di San Rocco Castagnaretta piange la scomparsa di Elso Miretti, mancato improvvisamente per un ictus venerdì 20. Nativo di Sanfront, dove è nato 74 anni fa, si è trasferito poi a San Rocco dove è divenuto caposquadra alla Michelin. Appassionato di ciclismo, sci e montagna, dal carattere gioviale e benvoluto da tutti, è stato molto stimato per il suo impegno nel campo sociale della frazione e in parrocchia dove è stato ministro straordinario dell’Eucaristia. Per tanti anni ha contribuito alla realizzazione del banco di beneficenza, ed ha ricoperto il ruolo di segretario e tesoriere del Comitato organizzatore della Sagra di San Sereno.