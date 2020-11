Granda Lavoro, Agenzia per il Lavoro del gruppo Confcommercio della Provincia di Cuneo, operativa ad Alba, Bra, Cuneo e Savigliano, organizza per mercoledì 25 novembre alle 9.30 un Webinar online dal titolo “Pronti a rimettervi in gioco? Il lavoro non aspetta”.

L’evento verrà trasmesso in diretta sulla Pagina Facebook di Granda Lavoro.

Il programma, dopo un’iniziale presentazione, prevede alle 9,45 l’intervento della Dott.ssa Silvia Salese, psicologa clinica e di comunità, esperta di comunicazione e salutogenesi e Direttrice dell’osservatorio Psi, che curerà l’incontro “Ipotesi-scenari psicologici e dinamiche di chi cerca lavoro in tempo di crisi”.

Alle 10.15 intervento del Dott. Mauro Dotta, Senior Consultat Human Resourches Trainer, con “Antifragilità, come migliorare nei momenti di incertezza”.

Alle 10,45 l’Imprenditrice Francesca Sartore, della Crosa Sas di Alba, parlerà di come “Sviluppare la professionalità”.

Infine alle 11.00 Lucilla Ciravegna, Direttrice del centro per l’impiego di Alba e Bra, nonché Assessore ai servizi sociali e al lavoro del Comune di Bra affronterà il tema “Politiche attive e sbocchi occupazionali”.

Sarà possibile prenotare un colloquio online contattando direttamente le operatrici di filiale:

Alba 0173/22661 segreteria.alba@grandalavoro.it;

Bra 0172/413030 segreteria.bra@grandalavoro.it;

Cuneo 0171/604165 segreteria.cuneo@grandalavoro.it;

Savigliano 0172/241280 segreteria.savigliano@grandalavoro.it

Maggiori informazioni su www.grandalavoro.it

Facebook https://www.facebook.com/grandalavoro