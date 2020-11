Serie D, Saluzzo - Sanremese rinviata. Lo sfogo del dg dei liguri Fava: "Necessario un protocollo che consenta il proseguimento regolare del campionato, oppure meglio annullare tutto"

Saluzzo - Sanremese è stata nuovamente rinviata. Tutto sembrava pronto per la disputa del recupero, ma nemmeno domani i matuziani affronteranno i piemontesi.

Il dettaglio in più è che l'avviso è arrivato solo poche ore fa, quando la squadra era ormai già sul pullman verso il ritiro di Fossano.

Un intoppo tecnico non da poco, ma anche economico, dato che i biancazzurri avevano prenotato ovviamente il trasporto ma anche la struttura alberghiera, come conferma il direttore della società ligure Pino Fava: "La nostra squadra è sul pullman in partenza per la trasferta di Saluzzo - si legge sul profilo facebook del dirigente - e ci comunicano che la partita è rinviata. Questo è il colmo, non è possibile continuare così non c’ è rispetto per chi lavora perché si mette in difficoltà la ditta del noleggio pullman, la struttura alberghiera che ci doveva ospitare oltre naturalmente sconvolgere tutti i nostri programmi sportivi. Così non si può continuare quindi o si vara subito un protocollo che possa consentire un proseguimento il più regolare possibile oppure meglio annullare tutto. Se la lega non prenderà provvedimenti immediati la sanremese valuterà il da farsi senza escludere anche la possibilità di adottare decisioni clamorose per lanciare un messaggio forte d chiaro ai vertici del calcio"