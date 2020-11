Principio d'incendio nel pomeriggio di oggi (sabato 22 novembre) a Boves, in località Roata Gautieri.

Coinvolto il camino di un'abitazione in via Majet, che ha preso fuoco per cause e con dinamica ancora da determinare. Nessuno dei presenti nell'abitazione al momento del fatto è rimasto coinvolto in modo grave.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco da Cuneo con l'autoscala e due mezzi.