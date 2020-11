Cuneo: incendio nella sala mensa del self service "La Meridiana"

Incendio nella prima mattinata di oggi (sabato 21 novembre) a Cuneo, in via Peveragno.

Coinvolta la sala mensa del self service "La Meridiana": le fiamme si sarebbero sviluppate verso le 6 del mattino nella parte del cortile interno. Ingenti i danni, ancora da quantificare; a dare l'allarme una residente di via Peveragno. Alcuni vicini avrebbero sentito delle persone entrare all'interno della struttura e realizzare alcuni rumori, per poi gettare del materiale infiammabile; altri ancora, invece, non avrebbero percepito alcun rumore particolare.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo - con APS e APB - e i carabinieri locali, impegnati nel chiarire la dinamica d'origine del rogo: si valuta, anche, la possibile evidenza di dolo (a tutt'ora non confermata).