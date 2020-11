Il Bonus Bebè potrebbe essere prorogato dalla Legge di Bilancio 2021

Una di queste, estremamente importante e, peraltro, fruita da una vasta platea di beneficiari negli anni passati, è il Bonus Bebè. Si tratta di un bonus, riconosciuto al nucleo famigliare di ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo che, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere prorogato anche per i nati, adottati o affidati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021. Inoltre, parrebbe che tale bonus possa essere esteso al 2021 applicando le stesse regole in vigore per il 2020, cioè consentendo l’accesso a tutti i nuclei familiari, con possibilità di erogazione di contributi di importi differenziati sulla base della situazione economica familiare.

In sostanza, quindi, si potrebbe assistere, in caso di conferma ed approvazione delle bozze di Legge in tal senso, alla proroga di una misura che, seppur non contenente grosse novità rispetto al passato, è un valido aiuto per i nuclei familiari. Naturalmente, l’iter di formazione della Legge di Bilancio 2021 è in assoluto divenire, pertanto è consigliabile mantenersi aggiornati in merito.